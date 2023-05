La Diosa de Cuba hará que sus trabajadores y colaboradores firmen documento de confidencialidad

View this post on Instagram

Asimismo, reconoció que ella cometió el error de no crear un contrato laboral. “Las personas cuando se fajan contigo, salen a hablar mal, y cuando no tienen nada que hablar, inventan”, lamentó.

Por otro lado, refirió que en Cuba se trabajaba sin crear acuerdos legales, sin embargo, en Estados Unidos el funcionamiento es diferente.

“Vengo de Cuba, a la manera absurda de trabajar del cubano, y creí en la palabra de las personas, pienso que todo mi elenco es bueno, que todos quieren el bien para mí, que están en el mismo propósito positivo, y desgraciadamente a veces no es así”, apuntó.

La Diosa de Cuba enfatizó que la relación con el maquillista era estrictamente profesional. “Yo no he salido a comer con él a un restaurante, yo no he salido de party con él, yo no hablo con él absolutamente nada de mi vida, nada. Él llega, me maquilla, termina de trabajar y se va. Nos tratamos bien, nos tratamos correctamente, reímos, guarachamos en el momento de trabajo. Hasta ahí”.

FUENTE: CUBITANOW