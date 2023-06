La condición que puso Adele para comprar la casa de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone concedió una entrevista con The Wall Street Journal, donde entre varios temas, el actor habló sobre la compra de su casa en Beverly Hills por parte de la cantautora británica Adele. La intérprete de Rumour Has It se enamoró de inmediato de la mansión de Stallone, pero antes de darle el cheque al actor, hubo una situación en torno a una estatua de Rocky Balboa que puso en peligro la compra.