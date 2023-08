Kim Kardashian brilló en la oscuridad con un bikini muy especial

A Kim Kardashian se le ha visto con todo tipo de bikinis, de hecho, esta prenda ha sido clave para su fama global. Sin embargo, cuando los seguidores de la socialité pensaban que ya no había un bikini que no hubiera usado antes, Kim vuelve a las redes con una gran sorpresa.

La exesposa de Kanye West reapareció en redes con una fotografía a la orilla de la piscina. Ahora, Kim no estaba disfrutando del sol, por el contrario, estaba en plena noche usando gafas oscuras. Esto puede parecer un despropósito sino fuera por el bikini que usó, el cual era de material reflejante y al tomarle la fotografía, brillo intensamente.

QYX4WQFPH5EUPDBLSGF3IPEL2U.avif

“Cuidado con el bikini de uranio”, “No necesitas una linterna cuando se va la luz”, “Ese vestido de baño, brilla más que mi futuro”, “Brillando más que el pendiente de diamante que perdiste en el océano Kimmy” son algunos de los comentarios que los usuarios de redes han hecho en la nueva publicación de Kim Kardashian. Este último, de hecho, es una referencia al collar valuado en USD 75 mil dólares que Kim perdió en 2011 durante unas vacaciones en Bora Bora, momento que fue captado por las cámaras de Keeping Up With The Kardashians.