Kendrick Lamar muestra su cariño en español en el festival Ceremonia de la Ciudad de México

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La música británica Romy Madley Croft durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rapero Kendrick Lamar durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ canadiense Grimes durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ canadiense Grimes durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ canadiense Grimes durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rapero Kendrick Lamar durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La música británica Romy Madley Croft durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La música británica Romy Madley Croft durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ canadiense Grimes durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La DJ canadiense Grimes durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El público en el concierto del a música puertorriqueña Gale en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Gale hace un gesto después de que su guitarra casi se cae durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Gale durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La música británica Romy Madley Croft durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La música británica Romy Madley Croft durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La música británica Romy Madley Croft durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rapero Kendrick Lamar durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rapero Kendrick Lamar durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rapero Kendrick Lamar durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Gale durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Gale durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Gale durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 23 de marzo de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved