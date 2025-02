Kendrick Lamar: El rapero galardonado que liderará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025

Nacido en Compton, California, Lamar ha destacado por su talento lírico y su capacidad para abordar temas sociales y políticos en sus canciones. A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes aclamados como "Good Kid, M.A.A.D City", "To Pimp a Butterfly" y "DAMN.", este último le valió el Premio Pulitzer de Música en 2018, siendo el primer artista no clásico ni de jazz en recibir este reconocimiento.

En la reciente entrega de los premios Grammy 2025, Lamar obtuvo cinco galardones, incluyendo Canción del Año y Grabación del Año por su éxito "Not Like Us". Además, su álbum "GNX", lanzado en 2024, debutó en el número uno de la lista Billboard 200, consolidando su posición como uno de los raperos más influyentes de la última década.

Para el espectáculo de medio tiempo, Lamar contará con la colaboración de la cantante de R&B SZA, con quien ha trabajado en temas como "All the Stars" y "Doves in the Wind". Se espera que la actuación combine sus mayores éxitos con nuevas canciones, ofreciendo una experiencia inolvidable para los espectadores.