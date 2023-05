Karol G apareció de sorpresa en el concierto de Alicia Keys en Colombia

El mágico momento sucedió cuando Alicia estaba interpretando una de sus canciones más conocidas 'No One', lo que los fans no esperaban era que le daría la bienvenida a la colombiana: "Señoras y señores démosle la bienvenida a mi hermana, Karol G ".

Alicia Keys ft KAROL G - Mientras Me Curo Del Cora | No One (ALICIA + KEYS WORLD TOUR Bogotá 2023)

https://twitter.com/Indie5051/status/1656881584342028289 KaRoL G junto a Alicia Keys cantando "No One" en Bogota, Colombia pic.twitter.com/l5huwNdNUR — Indie 505 (@Indie5051) May 12, 2023

“La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario! @aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire’’, expresó Karol G tras haber cumplido un mágico sueño.