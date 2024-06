Justin Timberlake fue arrestado en Nueva York tras ser acusado de conducir bajo los efectos del alcohol

Un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor confirmó que el cantante se encuentra actualmente bajo custodia en su estación, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el motivo específico de la detención.

Fuentes con conocimiento directo del asunto afirmaron inicialmente que se trata simplemente de una infracción de tráfico, no obstante, policías compartieron con TMZ que no se hace un arresto de una infracción menor.

Al parecer, Justin se reunió con sus amigos una noche antes en un hotel en Sag Harbor. Después de algunas horas, el músico y actor tomó su vehículo y se dirigió al hotel donde se hospedaba, momento en el que fue arrestado. Según los informes, esto habría sucedido alrededor de las 12:30 am.

Reportes de Daily Mail aseguran que Justin no se alejó demasiado del hotel donde estaba cenando con sus amigos, ya que siempre hay elementos de la policía en los alrededores asegurándose que no haya conductores alcoholizados. Si bien, confirman que Timberlake fue arrestado, también reiteran que no hubo “drama” al momento de ser llevado por los policías.