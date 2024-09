JoJo era una sensación adolescente. A sus 33 años, ha vuelto a encontrar su voz

La cantante Joanna Levesque, que saltó a la fama como "JoJo" cuando tenía 13 años, posa para promover sus memorias, "Over the Influence", el miércoles 18 de septiembre de 2024 en Nueva York. (Foto Matt Licari/Invision/AP) 2024 Invision

La cantante Joanna Levesque, que saltó a la fama como "JoJo" cuando tenía 13 años, posa para un retrato para promocionar sus memorias, "Over the Influence", el miércoles 18 de septiembre de 2024 en Nueva York. (Foto Matt Licari/Invision/AP) 2024 Invision

La entonces estudiante de sexto grado no se sentía identificada con las letras sobre un chico que la trató mal. Y su sonido pop estaba muy lejos del R& B y el hip hop que le gustaban.

“Creo que ahí fue donde se plantó la semilla inicial de confusión dentro de mí, donde pensé: ‘Oh, deberías confiar en otras personas antes que en ti misma porque... Mira, confiaste en otras personas y ve lo mucho que valió la pena’”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Leave (Get Out)” llegó a encabezar las listas de Billboard, convirtiendo a Levesque en la artista solista más joven en tener un éxito número 1.

“Llegué a amarlo. Pero al principio, simplemente no lo entendí”, dijo.

Gran parte de la experiencia de Levesque con el joven estrellato del pop fue igualmente impredecible o tumultuosa, y detalla esos sentimientos en sus nuevas memorias, “Over the Influence”.

Con “Leave (Get Out)” y sus otros éxitos comerciales como “Too Little Too Late” y “Baby It’s You”, los años de formación de Levesque transcurrieron en estudios de grabación y autobuses de gira. Aun así, tuvo una fuerte resonancia entre los adolescentes y los jóvenes, y su talento en bruto llamó la atención de los aficionados a la música de todas las edades.