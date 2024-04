John Krasinski encuentra amigos imaginarios en “IF”

En esta imagen proporiconada por Paramount Pictures, Joseph Quinn, izquireda, y Lupita Nyong'o en una escena de "A Quiet Place: Day One". (Paramount Pictures via AP) © 2023 PARAMOUNT PICTURES

ARCHIVO - El actor y director John Krasinski en la 81a edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Krasinski dirige "IF". (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Emily Blunt, derecha, y John Krasinski posan a su llegada a una funcioón especial de la película "The Fall Guy" el lunes 22 de abril de 2024 en Londres. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, el director John Krasinski en el set de "IF". (Jonny Cournoyer/Paramount Pictures via AP) © 2023 PARAMOUNT PICTURES

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Ryan Reynolds, izquierda, y Cailey Fleming en una escena de "IF". (Jonny Cournoyer/Paramount Pictures vía AP) © 2023 PARAMOUNT PICTURES

En esta imagen propporcionada por Paramount Pictures, Cailey Fleming, izquierda, con Blue, con la voz de Steve Carell, en una escena de "IF". (Paramount Pictures vía AP) © 2023 PARAMOUNT PICTURES

“Nunca he estado más preocupado por dos críticas en mi vida”, dijo Krasinski a The Associated Press en una entrevista reciente. “Estoy realmente aterrorizado. Espero que salga bien”.