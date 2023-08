Jimmy Butler y Sebastián Yatra juegan tenis por Ucrania

ARCHIVO - El delantero del Heat de Miami Jimmy Butler busca pasar el balón durante el segundo juego de las finales de la Conferencia Este de la NBA contra los Celtics de Boston, el 19 de mayo de 2023, en Boston. El astro de la NBA, Jimmy Butler, practicó otro deporte el miércoles por la noche y tomó la raqueta de tenis para jugar con Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz y Sebastián Yatra en un evento benéfico que recaudó 320.000 dólares para ayuda humanitaria en Ucrania. (Foto AP/Charles Krupa, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.