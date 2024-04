Jeffrey Gibson es el 1er indígena de EEUU con exposición individual en la Bienal de Venecia

El artista Jeffrey Gibson posa dentro del pabellón de Estados Unidos en un recorrido para medios en la 60a Bienal de Artes en Venecia, Italia, el martes 16 de abril de 2024. Gibson, un choctaw de Mississippi de ascendencia cherokee, es el primer indígena estadounidense en representar a Estados Unidos en solitario en la Bienal de Venecia, la muestra de arte contemporáneo más antigua del mundo. (Foto AP/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

