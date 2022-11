Javier Ceriani contra el abogado de la madre de Chyno Miranda y Yarubay Zapata "se tendrían que lavar la boca con caca" (+video)

Nacho publica un video y genera mucha duda porque no menciona a Chyno Miranda

Embed

Asimismo, Ceriani no se quedó callado y decidió enviarles un mensaje «Recuerde por qué yo me gané un Emmy, las dos investigaciones mías con venezolanos, las agarró la fiscalía de Nueva York, al sr Gorrín sus familiares no pueden salir de Venezuela gracias a mi investigación, y el sr Nahim Walki que es el que vendió carne podrida en Venezuela y lavó dinero en Miami, también fue a la carcel por mi investigación. Yo hice dos causas por Venezuela, que usted se tendría que lavar la boca con caca antes de hablar de mi».