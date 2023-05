Jagger, John y Keys lamentan la muerte de Tina Turner

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Tina Turner se presenta en los Premios Grammy en Los Ángeles el 27 de febrero de 1985, Los Ángeles, California. Turner, la imparable cantante, murió el martes después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según su mánager. Tenía 83 años. (Foto AP/Nick Ut,archivo)

“¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su valentía al contar su historia, su compromiso por mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación por hacerse un espacio en el rock and roll para ella y para otros que se parecen a ella, Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad. Sus últimas palabras para mí, para mí, fueron: ‘Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo’. Mantendré esas palabras cerca de mi corazón por el resto de mis días”. — Angela Bassett, quien interpretó a Turner en la película de 1993 “What’s Love Got to Do With It” (“Tina”).