Irrael Gómez muestra pruebas de que los «psiquiátras» de Tía Panchita y que atendieron a Chyno Miranda no son titulados

En el metraje, se explicó que Victorio Dominguez y Lionel Sotillo a pesar de haber sido avalados por el Colegio de Médicos, la Federación Médica, la Red de Sociedades Científicas y el Gremio Psiquiátrico en Venezuela, no tenían el título universitario ni el permiso para ejercer sus respectivos cargos dentro del centro de rehabilitación Tía Panchita.

Anuel AA revela detalles sobre el embarazo de Yailin y asegura que él no tiene otras hijas: "[Es] mi primera niña"

El narrador explicó que de acuerdo a la información revelada por el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, ambos ciudadanos fueron acreditados como psiquiátras, quiénes afirmaron haber realizado su postgrado en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Debido a que dicho centro universitario se rige por las normativas establecidas por la Universidad Central de Venezuela, se comprobó que estos supuestos profesionales no aprobaron los trabajos de grado correspondientes para obtener el título.

Victorio no presentó el trabajo de grado, mientras que Lionel no lo aprobó.

«Tanto Domínguez como Sotillo tienen una constancia que videncia su carga académica completa en relación a las materias aprobadas, pero al no tener una tesis no recibieron su titulación profesional. Es decir, son médicos cirujanos más no están titulados como psiquiátras» agregó.