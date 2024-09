Ian McKellen habla de su caída en el escenario y su nuevo thriller

Ian McKellen posa a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ian McKellen posa a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ian McKellen besa a su compañera de reparto Gemma Arterton mientras posan a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ian McKellen, izquierda, Gemma Arterton, y Mark Stong, derecha, posan a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ian McKellen, centro a la derecha, y Gemma Arterton, centro a la izquierda, posan a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ian McKellen y Gemma Arterton posan a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Alberto Pezzali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved