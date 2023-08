Hip hop 50: El Bronx fue la cuna en los duros comienzos del género

Majora Carter, propietaria de Boogie Down Grind, posa para un retrato en el Bronx de Nueva York el lunes 24 de julio de 2023, en Nueva York. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Brittainy Newman) Brittainy Newman

Un mural en una pared del edificio en el número 1520 de Sedgwick Ave, conocido como el lugar donde surgió el hip hop en el Bronx en Nueva York previo al 50 aniversario del hip hop el 24 de julio de 2023. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Noreen Nasir) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La sala recreativa del edificio en el número 1520 de Sedgwick Ave., donde se dice que surgió el hip hop, en el Bronx, Nueva York, el 23 de julio de 2007. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La fachada del edificio en el número 1520 de Sedgwick Ave., donde se dice que surgió el hip hop, en el Bronx en Nueva York, el 23 de julio de 2007. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) AP2007

Lloyd Murphy, de 65 años, también conocido como "Topaz 1", posa para una foto en Nueva York el 5 de julio de 2023. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Noreen Nasir) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dentro de Boogie Down Grind en el Bronx en Nueva York el 24 de julio de 2023, en Nueva York. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Brittainy Newman) Brittainy Newman

Lloyd Murphy, de 65 años, también conocido como "Topaz 1", posa para una foto en Nueva York el 5 de julio de 2023. El hip hop nació en el Bronx, de entre las cenizas de un distrito en llamas con pobreza, decadencia urbana y violencia de pandillas. 50 años después, hay orgullo, pero persisten los problemas. (Foto AP/Noreen Nasir) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved