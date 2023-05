Hayek y Tamez comparten secretos de “Quiero tu vida”

Salma Hayek, izquierda, y Francois-Henri Pinault llegan a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el 1 de mayo de 2023, en Nueva York. Hayek produjo la película "Quiero tu vida", que se estrena el 3 de mayo en el servicio de streaming ViX. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Salma Hayek llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el 1 de mayo de 2023, en Nueva York. Hayek produjo la película "Quiero tu vida", que se estrena el 3 de mayo en el servicio de streaming ViX. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Desde ese accidente, Nico (Erick Elías) vive alejado de las canchas con su esposa psicóloga Sara (Zuria Vega) y su hijo, deseando que el pequeño sea el futbolista que él no pudo ser. Hasta que un accidente le hace despertar convertido en un superastro del fútbol, con una mansión, casado con la despampanante influencer Sofi, interpretada por Bárbara de Regil. Al principio está encantado por encontrarse en el que creía que era su camino correcto, pero con el tiempo se da cuenta de que le hacen falta relaciones verdaderas.

“Es mi otro marido”, dijo Hayek sobre Tamez. “En estos años siempre hemos tenido la situación del fútbol de que yo soy súper fan y Pepe no tanto, solamente en los mundiales. Jamás me imaginé que iba a escribir un guion sobre fútbol, pero él sabía que no había manera de hacerme más feliz”, agregó en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York.