‘Guardians of the Galaxy’ y ‘Super Mario Bros.’ siguen al tope de la taquilla en EEUU

De izq a der: Vin Diesel, Pom Klementieff, James Gunn, Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan en un evento para promocionar la película “Guardians of the Galaxy Vol. 3” en Disneyland Paris el 22 de abril de 2023. (Foto AP /Thomas Padilla) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.