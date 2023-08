Grupo Frontera vive sueño con álbum y próximo concierto en el Zócalo

Los miembros de Grupo Frontera posan durante una entrevista en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2023. De izquierda a derecha, Alberto Acosta, Juan Javier Cantú, Adelaido "Payo" Solis, Julian Peña Jr. y Carlos Guerrero. Grupo Frontera es finalista en 15 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina, según se anunció el 24 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.