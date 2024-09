Fuente AP: Timberlake llega a un acuerdo de culpabilidad por conducir en estado de ebriedad

ARCHIVO - Justin Timberlake aparece en el estreno de "Trolls Band Together" en Los Ángeles el 15 de noviembre de 2023. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) 2023 Invision

Los detalles de la declaración no fueron revelados, pero una persona con conocimiento del acuerdo dijo que Timberlake acordó declararse culpable de un delito menos grave que el cargo original de conducir en estado de ebriedad.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hacer declaraciones públicas sobre el caso.