Francis Ford Coppola demanda a Variety por artículo sobre conducta en set de “Megalopolis”

Dice que “los reporteros y editores de Variety, escondidos detrás de fuentes supuestamente anónimas, acusaron a Coppola de incompetencia manifiesta como director de cine, de comportamiento poco profesional en el set de su producción más reciente, ‘Megalopolis’, de establecer algún tipo de plan para que cualquier persona en el set que tuviera una queja de acoso o de otra manera no tuviera dónde presentar una denuncia y de abrazar a actrices con el torso desnudo en el set. Cada una de estas acusaciones es falsa”.

Un portavoz de Variety, Jeffrey Schneider, dijo a The Associated Press: “Aunque no comentaremos sobre litigios activos, respaldamos a nuestros reporteros”.