Familia de Piqué contradice a Shakira, no quiso regresar con ella

Es más, según la familia de Piqué, los famosos ahora mismo ni se hablan, "han sabido mantener las formas de cara a la galería en tanto no llegaban a un acuerdo, en el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra", indicaron.

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa' la historia'. Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto' ¿qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo, errores, no repito", es parte del tema de Shakira y Karol G al que el círculo cercano de Piqué reaccionó y contradijo.

Recordemos que el periodista Jordi Martin dijo lo contrario cuando se buscaban detalles de la separación pues dijo que mientras Piqué ya tenía una relación con Clara Chía, volvió a la casa que compartía con Shakira con la intención de volver pero la joven que ya tenía como novia le puso un ultimátum y le pidió que le "diera su lugar".

FUENTE: tvnotas.com.mx