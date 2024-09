Fallece Kris Kristofferson, cantante, compositor y actor, a los 88 años

A partir de la década de 1960, el músico oriundo de Brownsville, Texas, escribió clásicos como “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” y “Me and Bobby McGee”. Kristofferson era un cantante, pero sus canciones se hicieron más conocidas en las interpretaciones de otros, ya fuese Ray Price entonando “For the Good Times” o Janis Joplin cantando a todo pulmón “Me and Bobby McGee”.