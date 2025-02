Fallece ganadora de Grammy Roberta Flack, la legendaria voz de "Killing Me Softly", a los 88 años

La cantante y pianista Roberta Flack, ganadora de múltiples premios Grammy y reconocida por su estilo vocal íntimo en éxitos como "Killing Me Softly with His Song" y "The First Time Ever I Saw Your Face", falleció a los 88 años. Flack, una pianista con formación clásica descubierta a finales de la década de 1960, alcanzó la fama cuando su interpretación de "The First Time Ever I Saw Your Face" fue utilizada en la película de Clint Eastwood "Play Misty for Me" en 1971, lo que le valió un premio Grammy. Hizo historia al convertirse en la primera artista en ganar consecutivamente el Grammy a la grabación del año. Conocida por su enfoque suave y reflexivo de la música, Flack también fue una figura respetada en los movimientos por los derechos civiles. A lo largo de su carrera, realizó exitosos duetos con Donny Hathaway y tuvo éxitos en las décadas de 1980 y 1990. Diagnosticada con ELA en 2022, Flack dedicó sus últimos años a su escuela de música y a participar en causas sociales.