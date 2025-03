Exposición en París celebra el estilo de Snoopy previo a su cumpleaños 75

Dibujos de Snoopy se exhiben como parte del 75º aniversario de Peanuts, en la exposición Snoopy In Style en París el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Personas observan figuras de Snoopy como parte del 75º aniversario de Peanuts, en la exposición Snoopy In Style en París, el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Figuras de Snoopy en el marco del 75º aniversario de Peanuts, en la exposición Snoopy In Style en París el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jeannie Schulz, viuda de Charles M. Schulz, habla con el diseñador de moda francés Jean-Charles de Castelbajac en la exposición Snoopy In Style en París el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jeannie Schulz, viuda de Charles M. Schulz, recorre la exposición Snoopy In Style en París el jueves 20 de marzo de 2025. (Foto AP/Thomas Padilla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.