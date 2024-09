“Me acuerdo haber visto a mucha gente de producción y de repente lo veo a él. Me llamó la atención. Me voy acercando y lo vi guapísimo. Yo lo viví en cámara lenta. Nos sonreímos los dos. Algo pasó. Había estrellitas alrededor. Cuando lo saludo, nos abrazábamos. No sé si ese abrazo duró 30 segundos o tres minutos, pero no nos podíamos soltar”