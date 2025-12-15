Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

La víctima es una médica nicaragüense de 32 años; la Policía investiga una muerte “no determinada”

Miami — La Policía de Miami identificó este lunes a la mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro del congelador de una tienda Dollar Tree en el vecindario de Little Havana . Se trata de Helen Massiell Garay Sánchez , de 32 años , ciudadana nicaragüense con una destacada trayectoria en el ámbito médico.

El hallazgo ha generado conmoción en la comunidad local y entre profesionales de la salud, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales, el cuerpo fue localizado sin ropa en el interior del congelador del establecimiento.

Grabaciones del escáner policial indican que el personal del comercio no reconocía a la mujer ni como clienta habitual ni como empleada del local.

Tras el descubrimiento, el área fue acordonada para preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

Operativo policial y de emergencia

Imágenes captadas en el lugar mostraron a oficiales de la Policía de Miami y a personal del Cuerpo de Bomberos ingresando a la parte trasera del comercio con guantes y equipo especializado, en un operativo coordinado para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencia.

Las autoridades no han confirmado indicios de violencia ni han revelado detalles sobre lesiones visibles, a la espera de los resultados forenses.

Una médica altamente especializada

Helen Massiell Garay Sánchez se desempeñó como anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, uno de los principales centros pediátricos de Nicaragua.

Su trabajo se centró en la atención de niños con afecciones cardíacas complejas, que requieren procedimientos de alta especialización y manejo clínico avanzado.

Además, realizó un fellowship en anestesia cardiovascular pediátrica, ampliando su formación en un campo que demanda altos estándares técnicos, éticos y humanos.

Investigación en curso

Hasta el momento, la Policía de Miami ha clasificado el caso como una muerte no determinada, una categoría que se utiliza cuando no es posible establecer de inmediato si el fallecimiento fue accidental, natural o producto de un acto criminal.

Las autoridades indicaron que no divulgarán más información hasta concluir los análisis forenses y las entrevistas correspondientes.

Preguntas abiertas

El caso deja múltiples interrogantes:

¿Cómo llegó la víctima al interior del congelador?

¿Cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar?

¿Hubo participación de terceros?

La comunidad permanece atenta a los avances oficiales.