España otorga nacionalidad a la poeta nicaragüense Gioconda Belli

ARCHIVO - La poeta nicaragüense Gioconda Belli posa para un retrato en un hotel en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 2005. Belli, quien vive exiliada en Madrid desde 2022, recibió la ciudadanía española el martes 16 de enero de 2024. (Foto AP/Zoe Selsky, archivo) Copyright 2005. The Associated Press. All rights reserved