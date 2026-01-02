americateve

La Dura

¡ESCÁNDALO EN REDES! Filtran foto de La Dura con Jorge Carlos Pajón y estalla la polémica: "sin filtros es otra"

Una foto sin filtros de La Dura junto a Jorge Carlos Pajón desata polémica en redes. Usuarios critican su apariencia real y avivan rumores de romance

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-02 at 1.04.02 PM

Imagen eliminada desata críticas, burlas y debate sobre la imagen real de la influencer cubana

Una foto sin filtros de la influencer cubana La Dura junto al productor Jorge Carlos Pajón ha provocado un auténtico terremoto en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del arranque de 2026 en el universo del entretenimiento cubano.

La imagen, publicada inicialmente en una historia de Instagram por amigos cercanos durante las celebraciones de fin de año en Miami, fue eliminada a los pocos minutos. Sin embargo, ya había sido capturada y difundida por el creador de contenido Un Martí To Durako, lo que desató una ola de reacciones inmediatas.

Screenshot 2026-01-02 at 1.01.48PM

Una foto, dos polémicas: romance y apariencia

En la instantánea se observa a Pajón abrazando a La Dura por la cintura, mientras esconde el rostro en su hombro. Para muchos usuarios, el gesto refuerza los rumores de una relación sentimental que desde hace meses circula como un “secreto a voces” en redes.

No obstante, la mayor controversia no giró en torno al vínculo entre ambos, sino al aspecto físico de La Dura sin filtros ni retoques digitales. Decenas de usuarios aseguraron que la influencer luce “irreconocible” en comparación con las imágenes cuidadosamente editadas que suele publicar en su perfil.

Reacciones sin piedad en redes sociales

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, mezclando sarcasmo, crítica y burla:

  • “Pensé que era más alta”.

  • “En Instagram es wow, en vivo popi”.

  • “Los filtros de La Dura se quedaron en la casa”.

  • “Sin edición es otra persona”.

Otros usuarios apuntaron directamente al debate sobre los estándares irreales de belleza en redes sociales, cuestionando la brecha entre la imagen digital y la apariencia real de muchos influencers.

Foto en Miami y vestido reconocido

La imagen habría sido tomada en lo que aparenta ser una discoteca de Miami, y muestra a La Dura con un vestido blanco ajustado y brillante, el mismo que ella había mostrado previamente en fotos frente al espejo de su casa, lo que facilitó su identificación.

Aunque el post original fue eliminado, el contenido ya había circulado lo suficiente como para generar miles de interacciones, comentarios y reposts en distintas plataformas.

Silencio absoluto de los protagonistas

Hasta el momento, ni La Dura ni Jorge Carlos Pajón se han pronunciado sobre la imagen ni sobre la avalancha de críticas. Sin embargo, en redes muchos ya califican el episodio como “la primera gran controversia del 2026” dentro del mundo influencer cubano.

Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿imagen real vs. imagen digital?, ¿crítica legítima o linchamiento virtual?

