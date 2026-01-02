🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

El doble homicidio sacude a una comunidad tranquila y deja tres muertos en pocas horas

Un crimen pasional estremeció al estado de Missouri luego de que un hombre asesinara a su exnovia y al nuevo compañero sentimental de esta , antes de quitarse la vida durante un operativo policial, confirmaron autoridades del condado.

El hecho ocurrió en Warren County , donde agentes del sheriff recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 8:35 p.m. del 29 de diciembre , alertando sobre disparos en la intersección de South Stracks Church Road y Highway M .

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron dos personas sin vida , ambas con heridas de arma de fuego . Las víctimas fueron identificadas como Yeisir Buster Concepción , de 42 años, y Elizabeth Hernández-Sánchez , de 33, residentes de Warrenton.

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos mantenían una relación sentimental , y el principal sospechoso era la expareja de Hernández-Sánchez .

El hallazgo activó una búsqueda a gran escala que se extendió durante varias horas en distintos condados del área metropolitana de St. Louis.

Persecución y suicidio del sospechoso

Investigadores del Major Case Squad of Greater St. Louis lograron identificar el vehículo del sospechoso, que fue localizado alrededor de las 3:00 a.m. en un camión estacionado en un TA Truck Stop en Foristell, en el condado de St. Charles.

Según explicó el teniente Jonathan McIntosh, del Departamento de Policía de Creve Coeur, cuando los agentes se acercaron al vehículo, el hombre sacó un arma y se disparó.

“Ningún oficial disparó su arma. Hasta donde sabemos, solo hubo un disparo, efectuado por el propio sospechoso”, precisó McIntosh.

El individuo falleció en el lugar, cerrando un caso que dejó tres muertos en menos de 12 horas.

Investigación en curso, pero sin peligro para la comunidad

Las autoridades aseguraron que no existe ninguna amenaza adicional para el público y que el caso continúa bajo investigación para esclarecer los detalles y la cronología exacta de los hechos.

“Seguimos trabajando múltiples líneas de investigación, pero no creemos que haya un sospechoso prófugo”, afirmó McIntosh.

Por el momento, la identidad del atacante no ha sido revelada, debido a que el expediente sigue abierto.

Conmoción en una comunidad tranquila

La noticia se propagó rápidamente por Warren County, una zona descrita por sus residentes como pacífica y poco acostumbrada a este tipo de violencia. Vecinos dijeron a medios locales que los hechos los dejaron en estado de shock.

Incluso los primeros respondedores reconocieron el impacto emocional del caso.

“Son situaciones que nos afectan profundamente. Tres muertes en un solo incidente golpean fuerte, incluso a quienes estamos entrenados para esto”, expresó McIntosh.