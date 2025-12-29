La foto que desató el rumor: el detalle que confirmaría el romance entre La Dura y Jorge Carlos Pajón

Un dije, una historia en Instagram y miles de reacciones que apuntan a una relación ya asumida por las redes

Una sola imagen bastó para avivar —y casi confirmar— los rumores de romance entre la influencer cubana La Dura y el joven empresario Jorge Carlos Pajón .

La pista apareció en una historia publicada en Instagram por Pajón. A primera vista, la foto parecía casual: el empresario mirando su teléfono, vestido con gorra blanca y camiseta clara. Sin embargo, el verdadero protagonista fue un detalle mínimo pero explosivo : el dije que colgaba de su cadena.

Seguidores no tardaron en identificarlo como un accesorio asociado directamente a La Dura , lo que encendió de inmediato las especulaciones.

La imagen fue amplificada por el creador de contenido Un Martí To Durako , y a partir de ahí el revuelo fue inmediato. Los comentarios inundaron las redes con una mezcla de humor, ironía y certezas no oficiales:

Para muchos usuarios, no se trató de una coincidencia , sino de un mensaje implícito.

Entre burlas, críticas y sarcasmo

No todos reaccionaron con entusiasmo. Algunos comentarios adoptaron un tono más crítico:

“Esa cadena se la regaló Jacob por su cumpleaños… qué falta de respeto”

“Por más zoom como ese”

“Ya se sabe que es tuya, La Dura”

Otros optaron por el humor puro, dando por hecho el romance sin necesidad de confirmación oficial.

Silencio estratégico… por ahora

Hasta el momento, ni La Dura ni Jorge Carlos Pajón han confirmado públicamente la relación. No hay foto oficial juntos ni declaración directa. Sin embargo, las coincidencias, gestos sutiles y ahora este detalle visual han llevado a muchos seguidores a asumir que el romance es un hecho.

En el ecosistema digital actual, donde cada accesorio puede convertirse en mensaje y cada historia en titular, el silencio también comunica. Y para buena parte del público, el mensaje ya quedó claro.