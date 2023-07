Enormes vigas son llevadas a Notre Dame para la reconstrucción de su techo

Trabajadores junto a un enorme marco de roble en la catedral de Notre Dame de París, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una grúa levanta un enorme marco de roble en la catedral de Notre Dame de París, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una grúa levanta un enorme marco de roble en la catedral de Notre Dame de París, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una grúa levanta un enorme marco de roble en la catedral de Notre Dame de París, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una grúa levanta un enorme marco de roble en la catedral de Notre Dame de París, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una barcaza cargada con enormes marcos de roble llega cerca de la catedral de Notre Dame de París, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La catedral de Notre Dame de París después de que se instalara un enorme marco de roble, el martes 11 de julio de 2023 en París. Los paneles se volverán a montar en la parte superior de Notre Dame para reemplazar el techo que las llamas convirtieron en cenizas en 2019. (Foto AP/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved