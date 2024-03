Elton John y Bernie Taupin son honrados con el Premio Gershwin

Elton John ríe con Bernie Taupin, izquierda, y la Bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, derecha, durante el concierto del Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso 2024 en honor a John y Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Elton John, izquierda, camina con Bernie Taupin en la ceremonia del Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso 2024 en honor a John y Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Elton John, izquierda, y Bernie Taupin en la ceremonia y concierto del Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso 2024 en honor a John y Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los galardonados con el Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso 2024 Elton John y Bernie Taupin rodeados por artistas que se presentaron en el concierto homenaje en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los miembros de Metallica Robert Trujillo, de izquierda a derecha, Lars Ulrich, James Hetfield y Kirk Hammett durante su presentación en la ceremonia y concierto del Premio Gershwin a la Canción Popular 2024 de la Biblioteca del Congreso en honor a Elton John y Bernie Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Annie Lennox, de izquierda a derecha, Brandi Carlile, y Joni Mitchell en la ceremonia y concierto del Premio Gershwin a la Canción Popular 2024 de la Biblioteca del Congreso en honor a Elton John y Bernie Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bernie Taupin, izquierda, y Elton John llegan a la ceremonia y concierto del Premio Gershwin a la Canción Popular 2024 de la Biblioteca del Congreso en honor a John y Taupin en el DAR Constitution Hall el miércoles 20 de marzo de 2024, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved