Elliott y Michael ingresan al Salón de la Fama del Rock

La institución con sede en Cleveland anunció el miércoles los artistas y grupos que ingresarán al salón como parte de su generación 2023, una lista que también incluye a The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper y el socio compositor de Elton John, Bernie Taupin.

“Cuando puedes pasar de Link Wray, quien fue una de las primeras figuras influyentes (del género), a Missy Elliott, Kate Bush, The Spinners, Rage Against the Machine y Willie Nelson, tienes un cuerpo de trabajo muy diverso. Lo que siempre tratamos de mostrar es que el rock and roll es una gran carpa a la que pertenece mucha gente”, dijo Joel Peresman, presidente y director ejecutivo de la Fundación Salón de la Fama del Rock & Roll previo al anuncio.

Bush fue nominada el año pasado, pero no alcanzó la lista final. Este año ingresó debido a una nueva ola de popularidad después de que la serie “Stranger Things” incluyera en su banda sonora su canción “Running Up That Hill (A Deal with God)” (cuyo título habla de ascender por una colina). El salón la aclamó por “usar paisajes sonoros exuberantes, experimentación radical, temas literarios, sampleos y teatralidad para cautivar al público e inspirar a innumerables músicos”.

Crow fue reconocida por canciones clave del canon musical de la década de 1990 como “All I Wanna Do” y “Every Day Is a Winding Road”, mientras que Rage Against the Machine “forjó música de protesta abierta para el mundo moderno”.

El salón destacó a DJ Kool Herc por ser “un padre fundador de la música hip hop” que “ayudó a crear el modelo” para el género. Y Chaka Khan fue descrita como “una de las voces más poderosas e influyentes de la música”, una “diva callejera y sensual del hip hop-soul”, que allanó el camino para mujeres como Mary J. Blige, Erykah Badu y Janelle Monáe.

The Spinners se convirtió en una máquina de éxitos con cuatro canciones de R&B en el primer puesto de las listas de popularidad en menos de 18 meses, incluidos “I’ll Be Around” y “Could It Be I’m Falling in Love”. Wray fue descrito como un guitarrista de rock adelantando a su tiempo e influencia para Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix y Bruce Springsteen.

Taupin, quien ingresó al Salón de la Fama de los Compositores en 1992 y tiene un Globo de Oro y un Oscar por ”(I’m Gonna) Love Me Again” de la película biográfica “Rocketman”, ingresa al salón 29 años después que John.

Cornelius fue celebrado por crear una plataforma televisiva para la música y la cultura afroestadounidense. Se convirtió en “un empresario visionario que abrió la puerta, y la mantuvo abierta, para que muchos otros lo siguieran”.

“¿Un fan de Willie Nelson sabe algo sobre Missy Elliott? Probablemente no, y viceversa”, dijo Peresman. “Pero esta es una oportunidad para que alguien a quien le guste alguno de estos artistas le eche un vistazo y diga: ‘Vaya, me encanta Missy Elliott’ o ‘Me encanta Rage Against the Machine’. Pero The Spinners, ¿quiénes eran? Déjame ver. Si eso puede abrir algunas mentes y abrir algunas actitudes, entonces hemos hecho nuestro trabajo”.

Los nominados Iron Maiden, Cyndi Lauper, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon, Joy Division/New Order y Soundgarden no lograron ingresar al salón. El difunto Zevon ha sido elegible desde 1994, y Billy Joel impulsó en vano su entrada, escribiendo al comité de nominaciones instándolos a considerarlo.

La ceremonia de inducción tendrá lugar el 3 de noviembre en el Barclays Center de Nueva York.

Los nominados fueron votados por más de 1.000 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los fans podían votar en línea o en persona en el museo, y los cinco mejores artistas elegidos por el público formaban una “boleta de los fanáticos” que se contaba con las otras boletas profesionales.

FUENTE: Associated Press