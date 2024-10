Elena Rose lanza "Catira" junto a Neutro Shorty

En "Catira", palabra que hace referencia al término coloquial venezolano para las mujeres rubias, la cantautora combina una letra contagiosa con un mensaje de fuerza y autoconfianza. La canción arranca con frases poderosas como: "Gracias por las flores, son las que me gustan, pero ando en otra, enfocada en mi ruta", y "only God can judge me, como dijo Tupac". Esta declaración de empoderamiento resuena en toda la composición, donde Elena reivindica su enfoque en lo que realmente importa: su éxito personal y profesional, con un toque de humor y actitud: "No quiero problemas, quiero money. Todos quieren meterle diente a esta catira, solo me estoy tomando en serio los gin tonic".