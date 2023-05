El último mensaje de Tina Turner antes de morir

“Mis riñones son víctimas de no haberme dado cuenta de que mi hipertensión debería haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto en grave peligro al negarme a afrontar la realidad de que necesito un tratamiento diario y de por vida con medicación. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible. Por eso estoy encantada de poder apoyar una nueva campaña internacional en favor de la salud renal”, se lee en la publicación de Tina que fue acompañada con una imagen de la cantante sonriendo.

Parece ser que ni el cáncer ni su accidente cerebrovascular fueron suficientes para diezmar las fuerzas de la cantante, fue su lucha contra sus problemas renales lo que la terminaron por doblegar. Fue en abril de 2017 que su esposo Erwin Bach decidió donarle su riñón para salvar su vida después de que la insuficiencia renal causada por los medicamentos para la hipertensión mermara terriblemente su salud.

A pesar de haber sido compatibles, el nuevo riñón le causó muchos problemas a Tina, haciendo que la cantante de Private Dancer dejara de ser autosuficiente.

“De vez en cuando, mi cuerpo intentaba rechazar el riñón del donante, como suele ocurrir tras un trasplante. (...) Esto requería más ingresos hospitalarios. Tenía náuseas y mareos, se me olvidaban las cosas y tenía mucho miedo. Estos problemas aún no se han resuelto del todo”, confesó Tina en su autobiografía My Love Story de 2018.

“Fue entonces cuando descubrí que no podía valerme por mí misma. Me daba vergüenza pedir ayuda. Tenía piernas para días y músculos de acero de tanto bailar, pero no tenía fuerzas para levantarme. Aterrorizada, me arrastré hasta un sofá, mientras pensaba que no podía imaginarme a Tina Turner paralizada. Dudaba que pudiera volver a ponerme tacones, y mucho menos bailar con ellos”.

Es así que, sabiendo que el daño en sus riñones era irremediable, Tina compartió esa última publicación como parte de la campaña Show your kidneys love (demuestra amor a tus riñones), con la que buscaba crear conciencia en la gente sobre el cuidado de este órgano vital y evitar que llegaran a sufrir todo el dolor que la Reina del Rock vivió durante sus últimos años.

FUENTE: infobae.com