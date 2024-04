El Tropicana de Las Vegas cierra tras 67 años

Foto del Hotel-Casino Tropicana en Las Vegas, el 28 de marzo de 2024. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Empleados del hotel y casino Tropicana sostienen carteles durante una ceremonia que marca el cierre del sitio histórico el martes 2 de abril de 2024, en Las Vegas. Está previsto que el hotel-casino sea demolido en octubre para dar espacio a un estadio de béisbol de 1.500 millones de dólares. (Foto AP/John Locher)

ARCHIVO - Vitrales en el techo del Tropicana Resort & Casino el miércoles 28 de marzo de 2007 en Las Vegas. Cuando el casino abrió sus puertas hace 50 años, sus cuidados jardines, sus salas con balcones y su elegante sala de exposición rápidamente le valieron el sobrenombre de "Tiffany de la Franja". Su pasado relacionado con la mafia le valió un lugar permanente en la tradición del juego de Nevada. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

ARCHIVO - Eddie Fisher utiliza la parte superior de un piano de cola como escenario para entretener a 500 personas en una función previa al debut de su primera aparición en Las Vegas, en abril de 1957. Fisher inaugurará formalmente el nuevo Hotel Tropicana con un elenco de 50 artistas. (Foto AP, archivo)