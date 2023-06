El terror de “Huesera” se impone en las nominaciones al Ariel

Raul Briones con el premio a mejor actor por su papel en "Una Pelicula de Policias" en la 64a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el martes 11 de octubre de 2022. Briones está nominado a la 65a entrega del Ariel por su coactución en el filme "El norte sobre el vacío" se anunció el 20 de junio de 2023. (AP Photo/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved