El sorprendente precio al que se subastará un premio Grammy de John Lennon

Un valioso premio Grammy otorgado a John Lennon, una auténtica reliquia en la historia de The Beatles, está a la venta en una emocionante subasta que atrae a coleccionistas y fanáticos. Se anticipa que su precio podría alcanzar los USD 500,000, aunque actualmente se sitúa en los USD 220,000, una cifra impactante. La casa de subastas Gotta Have Rock and Roll, especializada en recuerdos musicales, será la anfitriona de la venta de este preciado Grammy de la categoría Trustee, perteneciente a Lennon, programada para el próximo 16 de diciembre.