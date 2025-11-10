El mensaje de Dua Lipa, en perfecto español, que te hará suspirar

Compartir en:









Con una pronunciación impecable que dejó a todos sorprendidos. El video, difundido en sus redes sociales, muestra a la artista sonriente y cercana mientras se dirige directamente a su público de América Latina, generando una ola de comentarios llenos de admiración y ternura.

En el clip, Dua Lipa comienza diciendo: “Hola, amores de Latinoamérica, falta muy poquito para vernos otra vez”, para luego continuar con un mensaje cargado de emoción y cariño: “No veo la hora de visitar sus ciudades hermosas: Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México”. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por millones de seguidores que celebraron su esfuerzo por comunicarse en español y su evidente conexión con la región.

La intérprete de éxitos como Levitating y Dance The Night aprovechó el mensaje para expresar su gratitud por el cariño recibido en cada visita al continente. “Estoy soñando con ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Un beso enorme”, concluyó, acompañando sus palabras con una sonrisa que desató miles de reacciones en cuestión de minutos.

El gesto de Dua Lipa fue interpretado por sus seguidores como una muestra de respeto y afecto hacia su público hispanohablante, consolidando aún más su popularidad en América Latina. Además, su breve mensaje en español avivó las expectativas por los conciertos que ofrecerá en la región, donde promete un espectáculo lleno de energía, baile y cercanía con los fans que la han acompañado desde el inicio de su carrera.

