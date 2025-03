El juicio por agresión sexual de Gerard Depardieu marca un cambio cultural en la Francia post-#MeToo

ARCHIVO - El actor Gerard Depardieu se dirige a los medios durante la conferencia de prensa de la película 'Saint Amour' en el Festival de Cine Berlinale 2016 en Berlín, Alemania, el 19 de febrero de 2016. (Foto AP/Axel Schmidt, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El actor Gerard Depardieu posa para los fotógrafos durante una sesión fotográfica para la película Valley of Love, en el 68º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el 22 de mayo de 2015. (Foto AP/Thibault Camus, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.