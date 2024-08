El filme “The Apprentice” sobre un joven Donald Trump se estrenará antes de las elecciones

ARCHIVO - Julianne Forde, de izquierda a derecha, Ruth Treacy, Maria Bakalova, el director Ali Abbasi, Sebastian Stan y Amy Baer posan a su llegada al estreno de la película 'The Apprentice' en el 77º festival internacional de cine de Cannes, en el sur de Francia, el 20 de mayo de 2024. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) 2024 Invision

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, habla durante una conferencia con la exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard, el jueves 29 de agosto de 2024, en La Crosse, Wisconsin (AP/Charlie Neibergall) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.