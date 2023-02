El conmovedor motivo por el que Katy Perry rompió en llanto durante una audición de "American Idol": "¡Yo también tengo miedo!"

“Nuestro país nos ha fallado, eso no está bien, deberías estar cantando porque amas la música no porque tuvieras que pasar por esa mier… no tenías que perder a ocho amigos, espero que le recuerdes a las personas que tenemos que cambiar porque, sabes, también me asusta, tenemos que cambiar”, expresó visiblemente conmovida la intérprete de grandes éxitos musicales como When I’m Gone, Dark Horse o Last Friday Night (T.G.I.F.).

El viral discurso de la también activista no solo cautivó a los presentes, sino también a millones de internautas estadounidenses que hagan dejado conocer que sus posturas ideológicas son similares a las de ella, pues un gran número de personas ya han externado su deseo por la regulación de uso de armas en Estados Unidos y el así evitar otro tipo de tragedias como dichos tiroteos escolares.

“La historia sola lo es todo, pero ese viral discurso de Katy Perry no tiene ni un poco de filtro y justo eso fue lo que incluso a mí me rompió en llanto”. “No pude evitar ni un poquito el no estar llorando durante cada segundo de ese video”. “Fuera armas de las escuelas y de todo Norteamérica, porque esto es solo una de las miles de historias que hay, justo porque existen sobrevivientes, si no quién sabe qué sería de todos”. “Una vez más demostrando que el pop no es plástico, es arte y ella es una activista que no se dejará vender por monedas”, externaron internautas.

FUENTE: infobae.com