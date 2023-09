Diddy pone la música por encima del negocio para “The Love Album - Off the Grid”

El viernes, Diddy lanzó su nuevo álbum titulado “The Love Album - Off the Grid”. Su quinto proyecto de estudio cuenta con casi 30 invitados, entre ellos Mary J. Blige, Justin Bieber, H.E.R., Babyface, John Legend, Busta Rhymes, Summer Walker, Teyana Taylor, Coco Jones y Jazmine Sullivan. El sencillo principal del álbum, “Another One of Me”, incluye a The Weeknd, French Montana y 21 Savage.