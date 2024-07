De la ceremonia de apertura a DiscOlympics, Cerrone mantiene su reinado casi 50 años después

Asistentes al concierto DiscOlympics en el club nocturno Wanderlust en el marco de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el lunes 29 de julio de 2024, en París, Francia. El músico disco Cerrone se presentó en la velada. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El músico francés Marc Cerrone llega a París, Francia, antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el viernes 26 de julio de 2024.(Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

French musician Marc Cerrone performs during the DiscOlympics at Wanderlust night club at the 2024 Summer Olympics, Monday, July 29, 2024, in Paris, France. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona baila en el evento DiscOlympics en el club nocturno Wanderlust en el marco de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el lunes 29 de julio de 2024, en París, Francia. El legendario músico disco Cerrone se presentó en el evento. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Apolline Wolak baila en el evento DiscOlympics en el club nocturno Wanderlust en el marco de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el lunes 29 de julio de 2024, en París, Francia. El legendario músico disco Cerrone se presentó en el evento. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

