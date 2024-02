Concierto de La Scala incluye violines hechos por presos con pedazos de botes de inmigrantes

Una integrante de la Orquesta del Mar ensaya con un violín hecho con madera de barcos de inmigrantes en Milán, en el norte de Italia el sábado 10 de febrero de 2024. Reclusos de la prisión Opera de máxima seguridad usan la madera de los botes de inmigrantes para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la Orquesta del Mar tocan cellos fabricados con madera de barcos de inmigrantes en Milán, Italia, el sábado 10 de febrero de 2024. Presos de una cárcel de máxima seguridad realizan los instrumentos que la orquesta usó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Integrantes de la Orquesta del Mar tocan violines hechos con madera de barcos de inmigrantes en Milán, en el norte de Italia el sábado 10 de febrero de 2024. Reclusos de la prisión Opera de máxima seguridad usan la madera de los botes de inmigrantes para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El preso Andrea Volonghi de la cárcel Opera de máxima seguridad de Milán revisa madera de un barco naufragado de inmigrantes almacenada en la cárcel el virnes 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar usóen su debut en el Teatro alla Scala. (Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El preso de la cárcel Opera de máxima seguridad Andrea Volonghi revisa pertenencias abandonadas en un bote almacenado en la prisión cerca de Milán el 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nikolae (no proporcionó su apellido), un preso de la cárcel de máxima seguridad Opera, trabaja en un violín hecho con madera de barcos de inmigrantes en la prisión cerca de Milán, en el norte de Italia el 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Objetos personales abandonados en un bote de inmigrantes dentro de la prisión Opera de Milán de máxima seguridad el viernes 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un violín hecho con madera de barcos de inmigrantes durante un ensayo en Milán en el norte de Italia el sábado 10 de febrero de 2024. Reclusos de la cárcel de máxima seguridad Opera usan madera de los botes de inmigrantes para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El preso de la cárcel Opera de máxima seguridad Nikolae (quien no proporcionó su apellido) trabaja en un violín hecho con madera de barcos de inmigrantes el viernes 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El preso de la cárcel Opera de máxima seguridad Nikolae (quien no proporcionó su apellido) durante una entrevista con The Associated Press en la cárcel el viernes 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) (AP Photo/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un violín hecho con la madera de barcos de inmigrantes en la prisión Opera de máxima seguridad cerca de Milán, el viernes 9 de febrero de 2024. Presos de Opera usan la madera para crear instrumentos musicales que la Orquesta del Mar tocó en su debut en el Teatro alla Scala. (Foto AP/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved