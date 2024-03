Colman Domingo, Da’Vine Joy Randolph y Lily Gladstone dominaron las alfombras rojas

El actor Colman Domingo con un esmoquin de Louis Vuitton con doble botonadura de cristal y botas de vaquero con punta dorada en los Oscar en Los Ángeles el 10 de marzo de 2024, izquierda, Domingo con un traje amarillo mostaza de Valentino Haute Couture en la 29a entrega de los Critics Choice Awards en Santa Monica, California el 14 de enero, centro, y un esmóquin a la medida de Louis Vuitton y broches en los Emmy en Los Ángeles el 15 de enero. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a Da'Vine Joy Randolph en un vestido marfil de corte sirena en la 30a entrega de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla en Los Ángeles el 24 de febrero de 2024, izquierda, Randolph con un vestido azul a la medida de Louis Vuitton con el premio a mejor actriz de reparto por "The Holdovers" en los Oscar en Los Ángeles el 10 de marzo, centro, y Randolph con un vestido durazno y negro de Robert Wun con el premio a mejor actriz de reparto por "The Holdovers" en los BAFTA en Londres el 18 de febrero de 2024. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra al actor Cillian Murphy con una camisa transparente y un traje de rayas de Saint Laurent en el estreno en Londres de "Oppenheimer" el 13 de julio de 2023, izquierda, Murphy con un traje negro a la medida de Atelier Versace con un broche de Sauvereign, con el premio a mejor actor por en los Oscar en Los Ángeles el 10 de marzo, centro, y en un traje de Saint Laurent en los Premios SAG en Los Ángeles el 24 de febrero donde ganó el premio a mejor actor y mejor elenco por "Oppenheimer". (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Lily Gladstone llega a los Oscar el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Esta combinación de fotografías muestra a Greta Lee en los Premios de los Gobernadores en Los Ángeles el 9 de enero de 2024, izquierda, Lee con un vestido blanco y negro de Loewe en los Oscar en Los Ángeles el 11 de marzo, centro, y Lee en un vestido crema en los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el 7 de enero. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ayo Edebiri, ganadora del premio a mejor actriz en una serie de comedia y mejor elenco en una serie de comedia por "The Bear", izquierda, y Jeremy Allen White, ganador del premio a mejor actor en una serie de comedia y mejor elenco de comedia por "The Bear" posan en la sala de prensa en la 30a entrega anual de los Premios SAG el sábado 24 de febrero de 2024, en el Shrine Auditorium en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

ARCHIVO - Barry Keoghan llega con un conjunto de Louis Vuitton a la 81a entrega de los Globos de Oro en Beverly Hills, California., el 7 de enero de 2024. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Pedro Pascal llega a la 81a entrega de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Greta Lee llega a los Oscars el domingo 10 de marzo de 2024 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis)