Chocolate envía mensaje desde la prisión tras no poder salir bajo fianza como el esperaba 

“Ustedes saben que estoy aquí, pero no he parado de escribir. Mis colegas y todos los que están haciendo morfa, todos los que están haciendo reparto, todos los que están haciendo música en el género urbano cubano tienen que ponerse bien fuerte porque saben que cuando vengo para aquí es candela”, señaló el polémico artista.

Chocolate MC reveló que también tiene planes de lanzar la segunda parte de Amigo de qué, canción que ya tiene la letra finalizada, Pa que mis haters se estresen y otra canción titulada Amor de 6.

En los últimos meses, Yosvanis ha tenido varios encuentros con la policía. Anterior a este arresto, el cubano fue apresado bajo los cargos de posesión de marihuana, portación de armas de fuego y resistencia no violenta a la autoridad.

“Fue de casualidad, aquí la policía no te para por gusto. Me pararon pensando que tenía todos los palos en el carro, pero yo soy muy rápido. Aparte que Elegguá me da la luz y Orula me da la luz para cuando yo tengo que hacer estos movimientos”, manifestó el cantante en aquel entonces.