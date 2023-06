Calle y Poché comparten sus sueños e inquietudes en “Sin etiquetas”

Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

Las influencers colombianas Daniela Calle, derecha, y María José Garzón, conocidas como "Calle y Poché", posan para un retrato para promover su reality "Calle y Poché: Sin etiquetas" en la Ciudad de México el viernes 23 de junio de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

Quizá una de las dudas más grandes surge en el segundo capítulo, cuando cada una dice si le interesaría tener hijos.

“A mí sí se me ha despertado full la fiebre de niños, no ya, pero sí se me ha despertado como una maternidad que la verdad por mucho tiempo no había sentido”, dijo Poché. “Pero, pues no estamos en ese momento de nuestra vida, pero sí es lindo empezar a proyectarlo”.

A pesar de tener 30 millones de seguidores en redes sociales, proyectos empresariales y una fama que las precede, Calle y Poché muestran con sinceridad que cada vida es diferente y las cosas no están preestablecidas, ni siquiera para ellas.

“Yo pensaba que a mis 21 ya iba a estar casada y con hijos, y eso también es lindo, que nos ven a todos haciéndonos preguntas, incluso con hijos, todos encontrando como cuál es nuestro lugar en la vida”, dijo Poché. “Nunca hay un momento muy tarde para empezar algo, o soñar algo y probar algo distinto”.

“No hay que tener todo resuelto a los 20, no hay que tener todo resuelto ni siquiera a los 30, uno tiene las cosas resueltas cuando sea el momento”, agregó Calle.

