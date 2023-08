Café Tacvba recibirá Premio de la Herencia Hispana

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2023. La banda mexicana galardonada con el Grammy y el Latin Grammy, Café Tacvba, recibirá un Premio de la Herencia Hispana en una cermonia que se realizará en el Kennedy Center de la capital estadounidense el 7 de septiembre de 2023 y se transmitirá por PBS el 29 de septiembre, anunció la Fundación de la Herencia Hispana. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.